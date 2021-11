Em Porto Velho/RO, PRF auxilia PF a identificar quase 200 kg de cocaína transportados em caminhão boiadeiro

Droga ilícita poderia render até R$ 35 milhões aos infratores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho/RO, no começo da tarde desta quarta-feira (10), durante atividade de policiamento e fiscalização na BR 364, próximo ao km 760, identificou um carregamento de cocaína transportado por um homem que viajava em um caminhão boiadeiro.

A ocorrência começou com a Polícia Federal realizando fiscalização do veículo boiadeiro em frente a Unidade Operacional da PRF, que fica no km 760, conhecido popularmente como Km 48. Durante a abordagem, Policiais Rodoviários Federais auxiliaram a ocorrência nos procedimentos técnico de fiscalização avançada, localizando os tabletes de entorpecente escondidos em compartimentos secretos na carroceria.

No total, 188 Kg da droga ilícita foram encontrados e encaminhados à Sede da Superintendência da Polícia Federal para destruição. O infrator foi conduzido pelos próprios agentes da PF e permanecerá à disposição da Justiça.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, as drogas apreendidas poderiam render aproximadamente R$ 35 milhões aos infratores da lei.