Em Porto Velho/RO, PRF apreende 5 mil maços de cigarro contrabandeados

Mercadoria é de consumo proibido no Brasil e poderia gerar aproximadamente R$ 45 mil aos contrabandistas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho, no decorrer de fiscalização na BR 364, abordou um veículo de passeio (FIAT palio), conduzido por um homem, 30 anos, que vinha de Guajará-Mirim para a capital. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe policial flagrou no interior do automóvel o transporte de grande quantidade de maços de cigarro distribuídos em 10 caixas. A ocorrência foi registrada neste sábado (13).

Conforme informações obtidas, a mercadoria teria como destino final a cidade de Porto velho, onde seria comercializada de forma ilegal. No total, a equipe policial apreendeu 5 mil maços de cigarros e encaminhou o passageiro e a carga à Polícia Federal.