Em Porto Velho/RO, Comissão Regional de Gestão de Pátios e Desfazimento de Bens de Terceiros da PRF anuncia LEILÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, através de sua Comissão Regional de Gestão de Pátios e Desfazimento de Bens de Terceiros, vem a público anunciar um LEILÃO, do tipo mair lance, para venda de veículos apreendidos ou removidos.

A visitação começou nesta segunda-feira (03) e vai até a próxima quarta-feira (05). O horário é das 08:00 às 12:00, fechando para intervalo e retornando das 13:00 às 17:00.



Na capital, o Pátio está localizado na Avenida Mamoré, 673, no bairro Três Marias (próximo a fábrica da AMBEV). No interior as demais localidades podem ser consultadas no site www.rondonialeiloes.com.br, ou pelos e-mails: [email protected] e [email protected], e também pelo telefone (69) 98414-3451.

Para mais informações, acessem:

Edital: https://3641788008e55fab.cdn.gocache.net/leiloes/0000002052/arquivos/edital-6320d87e1216c.pdf

Relação de veículos: https://3641788008e55fab.cdn.gocache.net/leiloes/0000002052/arquivos/relacao-6320d8b1a985f.pdf