Em Porto Velho/RO, 10 PRFs são imunizados contra Covid-19

Vacinação de agentes de seguranca pública foi iniciada neste sábado

Porto Velho (RO): A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia (PRF) teve seus primeiros policiais vacinados na manhã deste sábado (3). O procedimento, coordenado pelo governo estadual, foi realizado no Centro Político Administrativo (CPA) e contou com a presença de autoridades públicas estaduais bem como de outros órgãos de segurança pública. Também foram imunizados agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico Científica e do Corpo de Bombeiros Militares.

Cumprindo as determinações da Nota Técnica 297/2021 do Ministério da Saúde, a prioridade para imunizacao do efetivo foi determinada por critérios objetivos, iniciando por servidores que atuam na atividade de policiamento ostensivo e, dentro deste subgrupo, foram selecionados os de maior idade. Desde a etapa de planejamento da campanha nacional de vacinação, a Polícia Rodoviária Federal atuou, em conjunto com orgáos federais, estaduais e municipais de saúde para garantir o acesso ao imunizante à totalidade dos servidores.

O efetivo policial será atendido pelo programa de vacinação, seja na capital ou nas cidades em quem a PRF atua no interior do estado, ficando a cargo das autoridades de saúde a disponibilização das doses, de modo proporcional ao efetivo. A previsão inicial é de que, em até o final do mês de abril, seja disponibilizada a aplicação da primeira dose aos voluntários.