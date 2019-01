Em Porto Velho, PRF apreende mais de 110 mil reais com três bolivianas

As mulheres demonstraram nervosismo e apresentaram versões confusas quanto ao transporte do dinheiro

Aproximadamente às 17h desta terça-feira (22), três bolivianas (de 23, 32 e 50 anos) foram abordadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Porto Velho/RO, mais precisamente no km 759 da BR-364.

As três mulheres ocupavam um táxi, que seguia de Guajará-Mirim/RO até a capital rondoniense. Em razão do nervosismo apresentado pelas bolivianas, os policiais efetuaram buscas nas bagagens, oportunidade em que localizaram R$ 110.935,50 (cento e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e Bs 1.177,10 (mil, cento e setenta e sete bolivianos e dez centavos bolivianos).

Questionadas quanto à procedência do dinheiro, as mulheres apresentaram informações vagas e imprecisas, tendo, por fim, uma delas alegado que iria comprar cimento para um cunhado. Considerando os fatos, as bolivianas e a quantia que transportavam foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal, para que se apure a licitude da origem da quantia.