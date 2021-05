Em plataforma on-line, alunos da rede estadual passam a ter acesso a documentos estudantis

Portal Educacional é disponibilizado a docentes e discentes de maneira gratuita

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto atualizou algumas das funções do Portal Educacional, ferramenta que nasceu com o intuito de facilitar a comunicação entre alunos, familiares e professores. Agora, a plataforma permite o download de declarações de frequência, conclusão e histórico escolar para os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, além de uma guia de transferência que dispensa a requisição do serviço às unidades de ensino da rede estadual.

Criado pela Secretaria de Educação e com apoio tecnológico da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas S.A. (Prodam), o portal, que pode ser acessado no link https://portaleducacional.seduc.am.gov.br, tem sido um grande aliado durante o período de aulas remotas.

De acordo com o gerente de Informática da pasta, Helder Câmara, o canal ainda deve passar por mais ajustes. “Basicamente, neste primeiro momento, criamos a possibilidade dos alunos poderem imprimir on-line declaração de frequência e conclusão. Estamos trabalhando para aperfeiçoar ainda mais essa ferramenta, sempre com o objetivo de facilitar o acesso a todos os usuários”, afirma.

Acessibilidade – O serviço é disponibilizado pela rede estadual de maneira gratuita a todos os servidores e estudantes. Os alunos podem ativar suas contas no Portal Educacional por meio do link conectar.seduc.am.gov.br/alunos.

Para os que já estão com a conta ativa, basta acessar https://portaleducacional.seduc.am.gov.br/#!/login, acessando o banner em que está escrito “Conectar”, situado à esquerda. O item “Declarações”, no canto superior direito, é o ícone que permite o acesso aos documentos e, consequentemente, o download em PDF e com validade de até 30 dias, como é o caso da declaração de frequência.

Para o secretário de Educação, Luis Fabian Barbosa, a nova função chega para desburocratizar o acesso a informações para pais e estudantes. “A nossa intenção é exatamente esta, permitir que pais, responsáveis e alunos possam evitar a ida presencial à escola e consigam ter a possibilidade de obter estes documentos on-line”, explica.

Outras funções – Além da atualização, o Portal Educacional dispõe de serviços como horário de aulas, boletim do estudante, diário digital e atividades da turma.

FOTOS: Lincoln Ferreira/Seduc-AM