Em Pauini, ação de saúde leva atendimentos médicos a custodiados e servidores da 63º DIP

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros da capital), em ação conjunta com a Secretária de Saúde do Município e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), ofereceu, ao longo da tarde de terça-feira (26/01), atendimentos médicos e testes de Covid-19 para os custodiados e servidores da segurança pública da unidade policial.

Conforme o gestor da delegacia, André Chaparro, a ação de saúde visa garantir a segurança e a saúde de custodiados e servidores, diante da alta de casos na localidade. “Com a alta nos casos de Covid-19 no município e quatro casos confirmados entre custodiados, solicitei a ação de saúde com o intuito de atender todos os custodiados e servidores, visando a saúde e o bem-estar”.

De acordo com Chaparro, na ocasião foram realizados os serviços de triagem, atendimento médico e testagem para 28 custodiados na unidade policial, além de policiais civis, militares, guardas civis municipais, e administrativos. Também foram distribuídos medicamentos, conforme a necessidade de cada um. “Médicos, enfermeiros e agentes de saúde garantiram o atendimento. Essa ação beneficia a todos nós”, assinalou.

Loading...

Além de atendimentos médicos, também foram aplicadas medidas preventivas para conter a proliferação do novo coronavírus, como a higienização da unidade policial e distribuição de álcool em gel.

FOTO: Divulgação/PC-AM