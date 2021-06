Em operação em Itamarati, PMAM apreende 14 armas brancas, detém cinco e apreende dois adolescentes

No município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), policiais militares do 11º Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado à 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreenderam dois adolescentes, de 15 e 16 anos, e detiveram cinco pessoas, com idades de 20, 22, 23, 35 e 55 anos, e apreenderam com eles armas brancas e entorpecentes. A ação ocorreu na noite de sábado (05/06) e madrugada de domingo (06/06), no Centro e comunidade Canta Galo.

No total, foram apreendidas na ação 14 armas brancas, entre facas, facões e terçados; trouxinhas de entorpecentes e cigarros de maconha; duas motocicletas adulteradas; e produtos de roubo.

Todos os suspeitos, juntamente com a materialidade apreendida, foram conduzidos ao 68° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Itamarati.

FOTO: Divulgação/PMAM