Em monitoramento de hanseníase, Fuam identifica um caso novo e um suspeito em Iranduba

Um caso novo e um caso suspeito de hanseníase foram identificados durante ações de monitoramento da doença realizadas pela Fundação Alfredo da Matta (Fuam) em Iranduba, município da Região Metropolitana de Manaus localizado a 27 quilômetros da capital. A visita ao município aconteceu na semana de 19 a 23 de outubro e incluiu também a Vila de Paricatuba.

No total, a equipe realizou exames em 27 contatos (pessoas que mantêm contato íntimo e prolongado com pacientes em tratamento pela hanseníase), totalizando nove visitas domiciliares, além de 31 exames dermatológicos na comunidade, por demanda espontânea identificada em unidades de saúde locais.

O caso novo de hanseníase identificado dentre os examinados foi encaminhado para tratamento na própria unidade de saúde do município. O início do tratamento assegura a quebra da cadeia de transmissão. Já o caso suspeito foi encaminhado para novos exames em Manaus e consulta médica com especialista.

“Em Iranduba, o Programa [Estadual de Combate à Hanseníase] foi reativado com a ida da equipe da Fuam, com realização de ações junto aos pacientes, seus familiares, além do treinamento em prevenção de incapacidades físicas oferecido aos profissionais de enfermagem que tem pacientes em suas áreas”, explica o chefe do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fuam, José Yranir.

Durante a visita foram realizadas supervisão, monitoramento e intensificação das ações previstas no Programa de Combate à Hanseníase no Amazonas, com atividades como exames dermatológicos em pacientes, contatos e demanda espontânea da população; revisão e atualização de prontuários; além de treinamento para atualização em hanseníase para profissionais de enfermagem que atuam no município.

