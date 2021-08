Em Manicoré, Governo do Amazonas entrega cestas básicas e promove treinamento sobre serviços para PcDs

Ação da Sejusc visa capacitar agentes públicos para solicitação de serviços do Estado direcionados a esse público

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), promoveu na sexta-feira (30/07) treinamentos de agentes públicos para solicitação de serviços voltados às Pessoas com Deficiência (PcDs) e entrega de cestas básicas no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus).

Promovido pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD), o treinamento foi oferecido aos servidores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) do município, com o objetivo de capacitá-los para a solicitação de cadastro para obtenção de cadeira de rodas, de carteiras de Identificação para a Pessoa com Deficiência (CIPcD) e da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e do Passe Legal.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, ressalta o compromisso do governador Wilson Lima com o público PcD no Amazonas. “A causa PcD é uma das prioridades do governador. O Estado trabalha incansavelmente para expandir os serviços e assegurar os direitos desse público e de seus familiares”, disse a gestora.

O secretário adjunto da Pessoa com Deficiência (Sejusc), Leandro Lopes, contou sobre a importância do treinamento em Manicoré. “Demos ênfase aos documentos para o público PcD, emitidos pelo Governo do Amazonas, com a participação de dez pessoas do município. Pelo fato de Manicoré ser um município com quase 60 mil habitantes e 127 comunidades no entorno, analisamos que é preciso uma demanda maior para atendimento lá”, disse.

Documentos – As carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD) e da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) dão acesso prioritário a diversos serviços públicos e privados; e o Passe Legal facilita a identificação de PcDs e garante o benefício de duas vagas gratuitas no veículo e/ou à meia-passagem (caso as vagas destinadas às PcDs já estejam ocupadas) no transporte rodoviário intermunicipal.

FOTOS: Divulgação