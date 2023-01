Em live, Secretaria de Fazenda destaca evolução da NFA

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) promoveu, nesta sexta-feira (13/01), uma live, através da página da instituição na rede social, sobre a campanha Nota Fiscal Amazonense (CFA). O coordenador da campanha, auditor fiscal Augusto Cecílio, destacou a importância da campanha e tirou dúvidas dos cidadãos que acompanhavam a transmissão. Neste ano, a campanha completa oito anos.

A NFA sorteia prêmios em dinheiro para cidadãos e entidades sociais por meio de bilhetes eletrônicos gerados a partir da emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) com o lançamento do CPF. Os prêmios variam de R$ 200 a R$ 50 mil. A campanha tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal e o combate à sonegação de impostos.

Para participar e concorrer aos sorteios é obrigatório o cadastro no site da NFA (nfamazonense.sefaz.am.gov.br), informando os dados pessoais e pedir que seja inserido o CPF na nota no ato das compras. Pessoas de qualquer idade podem concorrer. Bebês, crianças e idosos podem participar desde que tenham cadastro e seu CPF seja colocado na nota.

A falta de conta bancária não representa um impedimento para receber o dinheiro. “Se o ganhador não tiver conta bancária, a Sefaz fornece um encaminhamento para o banco a fim de que seja aberta uma conta social, sem o pagamento de taxas, isso permite o recebimento do prêmio”, informou Augusto Bernardo.

*Primeira live do ano*

O coordenador explicou que a transmissão ao vivo foi estruturada para aproximar ainda mais o internauta da campanha, fornecendo dados que ainda são desconhecidos da maioria. “A live foi muito importante para manter o público sempre informado. Promoveu o aumento do número de cadastrados e esclareceu à sociedade sobre a função socioeconômica dos impostos. Aproveitamos o evento para divulgar a Educação Fiscal e a necessidade da prática da cidadania para o bem-estar social”, enfatizou o coordenador fiscal.

Ele lembrou que no sorteio especial participam todas as notas fiscais emitidas ao longo do ano de 2022 com CPF. Os nomes dos ganhadores serão conhecidos durante transmissão ao vivo na TV Encontro das Águas, no dia 18 de janeiro, às 13h. Concorrem 427.006 pessoas com 83.933.652 bilhetes gerados a cada R$ 50 em compras. No ano passado, a campanha apurou 19.649.493 Notas Fiscais de Consumidor eletrônica (NFC-e), que somadas totalizaram R$ 6.394.937.208,36.

