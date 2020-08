Em isolamento social, governador Wilson Lima se recupera da Covid-19

O governador Wilson Lima usou as suas redes sociais, nesta terça-feira (18/08), para informar que segue cumprindo o isolamento social e que apresenta apenas sintomas leves de Covid-19. Ele testou positivo para o novo coronavírus na última quinta-feira (13/08), quando passou a realizar reuniões de trabalho por videoconferência.

“Sigo aqui em isolamento por conta do Covid-19, ainda tenho algumas dores pelo corpo, aquela sensação de gripe, mas não tenho febre, não tenho falta de ar, fiz recentemente uma tomografia que indicou 10% de comprometimento do pulmão, o que, de acordo com os médicos, não é nada grave. A saturação do oxigênio é de algo em torno de 97%, 98%, o que, de acordo com os especialistas, é muito bom”, disse o governador.

Wilson Lima também informou que a primeira-dama, Taiana Lima, testou negativo para a Covid-19. No vídeo, o governador ainda agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido.

“A primeira-dama testou negativo, a minha bebê também está bem, então está todo mundo bem por aqui. Eu quero agradecer as mensagens de apoio, de carinho, as orações, estou aqui me recuperando e logo, logo estarei de volta com a minha agenda”, afirmou.