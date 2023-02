Em Humaitá, Polícia Civil prende indivíduo que matou homem com golpes de punhal

Nesta segunda-feira (27/02), por volta das 11h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), prendeu Carlos Daniel Alves do Nascimento, 21, conhecido como “Neguinho da Pochete”, pelo homicídio de Valdemir Paixão Saturnino, que tinha 40 anos. O crime ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, naquele município.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, no dia do crime, populares presenciaram o infrator retirar uma arma branca da cintura e desferir vários golpes no abdômen da vítima e fugir. Valdemir ainda foi socorrido, mas foi a óbito. As investigações iniciaram e foi possível identificar “Neguinho da Pochete” como autor.

“Representei à Justiça pela prisão preventiva do infrator, e a ordem judicial foi decretada na sexta-feira (24/02), pela Vara da Comarca de Autazes. Após isso, realizamos várias diligências pela localidade e hoje conseguimos obter êxito na prisão dele”, relatou a delegada.

A autoridade policial comentou que, durante depoimento, o indivíduo contou que discutiu com Valdemir, por suspeitar que ele havia lhe furtado R$ 15, motivo pelo qual a vítima o agrediu e ele revidou desferindo os golpes com um punhal.

Carlos Daniel foi indiciado por homicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da DIP de Humaitá, à disposição do Poder Judiciário.