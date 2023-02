Em Humaitá, Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio ocorrida em 2018

Delegada Wagna Costa (FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM.)

Nesta terça-feira (14/02), por volta das 10h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), prendeu Breno Braga de Carvalho, 40, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio praticada contra um homem, de idade não revelada. O crime ocorreu em 2018, no bairro São Domingos Sávio, naquele município.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, as equipes iniciaram as diligências após tomarem conhecimento da ordem judicial em nome do infrator, decretada no dia 10 de janeiro deste ano, pela 2ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

“Nós nos deslocamos até a casa da avó dele, na rua Pedro Alcântara e cumprimos a ordem judicial. Durante depoimento, Breno confessou o crime, e contou que efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, após ela cobrar o pagamento de uma dívida. A vítima ficou hospitalizada em decorrência dos disparos”, disse a delegada.

Procedimentos

Breno foi indiciado por homicídio tentado e ficará custodiado na carceragem da DIP de Humaitá à disposição do Poder Judiciário.