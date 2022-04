Em Humaitá, Idam capacita técnicos em Cadastro Ambiental Rural

Programação é voltada para a equipe técnica do Idam na capital e interior

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) iniciou, hoje (25/04), um curso de capacitação em Cadastro Ambiental Rural (CAR), no município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus). A programação tem como público alvo técnicos do Idam atuantes na central e em unidades locais de todo o estado.

A capacitação tem por objetivo formar multiplicadores de conhecimento que possam difundir boas práticas para as unidades locais e beneficiários do Instituto.

“O CAR é hoje em dia um dos principais instrumentos de regularização ambiental. Em diversas parcerias institucionais, projetos como o Projecar, o Amazonas Mais Verde e Paisagens Sustentáveis, o CAR é a principal ferramenta de regularização ambiental e que entra em pauta. Então nós precisamos cada vez mais contar com o trabalho dos nossos técnicos e que eles estejam capacitados para podermos superar os entraves e obstáculos particulares do nosso estado”, disse o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches.

Segundo Nadiele Pacheco, chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam, o curso tem o objetivo de capacitar técnicos do Instituto multiplicadores de conhecimento técnico.

“Queremos que nossos extensionistas apliquem e repliquem essa temática nas unidades locais e com os beneficiários do Idam, agricultores familiares e produtores rurais. Consideramos que é de extrema importância nossos técnicos saberem trabalhar com o CAR, saberem retificar esses cadastros e, mais à frente, saber elaborar os projetos de recuperação de áreas degradadas no caso da identificação de passivos depois de o CAR ser validado”, concluiu Nadiele.

Ainda segundo Nadiele, o curso está sendo viabilizado pelo projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia, um projeto financiado pelo GEF (Global Environment Facility) e que está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru.

O Projeto está alinhado aos objetivos estratégicos do GEF de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação.

CAR – O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente – APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

FOTOS: Divulgação/Idam