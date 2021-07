Em Humaitá/AM, PRF, PF e PMAM realizam atividade integrada de enfrentamento ao transporte irregular de madeira

Operação Aripuanã deteve 7 pessoas e apreendeu mais de 200 m3 de madeira ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Humaitá/AM, área de responsabilidade da Delegacia PRF em Porto Velho/RO (DEL-01), em atividade de fiscalização ambiental conjunta com a Polícia Federal (PF) e com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (BPA PMAM), realizada nas BRs 230 e 319, apreendeu cerca de 217,63 m3 de madeira sendo transportado de modo contrário à legislação vigente. As ocorrências foram registradas nos dias 22 e 23 de julho.

Em dois dias de fiscalização, 6 carregamentos de madeira serrada e um de madeira em toras foram inspecionados e retidos. 7 caminhões e 1 caminhonete, utilizados para transporte do material, permaneceram retidos. No total, 7 pessoas foram detidas por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais.

O material florestal foi retido para inspeção dos órgãos ambientais e da justiça para posterior destinação.

Em mais uma oportunidade, a integração entre os diversos órgãos de segurança pública apresenta resultados expressivos à sociedade, colaborando assim para a manutenção do meio ambiente e enfrentamento aos ilícitos na região Amazônica.