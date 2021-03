Em Humaitá/AM, PRF identifica transporte irregular de madeira

Carga era transportada com divergência na documentação prevista em lei

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Humaitá, em atividade de fiscalização ambiental na BR 319, identificou um carregamento de madeira serrada (21.86 m3) sendo transportado de modo contrário à legislação vigente. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (24).

Loading...

Por meio de análise da materialidade e de documentos, os policiais constataram que o motorista havia realizado diversas viagens entre os estados do Amazonas e Rondônia utilizando o mesmo documento ambiental. Essa prática constitui crime, sendo a documentação pertinente registrada no local do flagrante.

O material florestal foi retido para inspeção dos órgãos ambientais e posterior destinação.