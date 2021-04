Em Humaitá/AM, PRF identifica ouro transportado ilegalmente

Humaitá/AM, 16/04/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Humaitá/AM, durante fiscalização na BR 230, constatou crime de usurpação de bem ou matéria prima da União pelo transporte de ouro realizado de maneira irregular. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (16).

Ao realizar a abordagem a uma caminhonete (TOYOTA/Hilux), a equipe policial notou excessivo nervosismo em um dos passageiros, motivo que levantou suspeita para uma busca mais detalhada no interior do veículo. Ato contínuo, foram encontrados em um compartimento oculto na estrutura do automóvel 3 barras de ouro envoltas em embalagens plásticas. Quando questionado sobre o minério, o infrator informou que estava viajando para Itaituba/PA, mesmo local onde havia extraído o ouro anteriormente, com o intuito de revendê-lo. Além disso, informou que não possuía documentação legal para realizar o transporte ou ter posse do produto mineral.

No total, 412 gramas de ouro, avaliados pela cotação atual em R$ 131.576,32 (Cento e trinta e um mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e o infrator foram encaminhados à Polícia Federal em Porto Velho.