Em Humaitá/AM, PRF identifica medicamento transportado de forma irregular

Nota fiscal não autorizava comercialização do produto no estado do Amazonas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Humaitá/AM, durante fiscalização na BR 319, identificou um carregamento de medicamentos sem nota fiscal, transportado em um caminhão. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (13).

No total, 1668 comprimidos de Ivermectina, que eram transportados irregularmente, foram identificados. A nota fiscal dos produtos não autorizava a comercialização do medicamento no estado do Amazonas, apenas em Rondônia. A mercadoria foi encaminhados à Receita Estadual do Amazonas para regularização.