Em Humaitá/AM, PRF e PM/AM prendem homem que agrediu esposa em frente aos filhos

Ato de violência ocorreu em um balneário; agressor também foi detido por dirigir embriagado

Humaitá(AM), 24/04/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Humaitá/AM, durante fiscalização na BR 230, foi comunicada sobre uma agressão física que ocorreu em um balneário no Rio Ipixuna. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (24).

Quando a equipe realizava o deslocamento para o local indicado, avistou o veículo do agressor transitando em direção a cidade de Humaitá. Uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas prestou apoio à abordagem.

Encontravam-se no veículo o esposo da vítima, um homem de 42 anos, os dois filhos do casal, ambos menores de idade, e uma amiga, que também estava no balneário. O motorista, que demonstrou diversos sinais de embriaguez, confirmou que houve um desentendimento entre ele a esposa.

A vítima da violência doméstica apresentou-se na delegacia com visíveis hematomas e ferimentos na boca, confirmou as agressões e alegou estar sentido dores agudas na região da barriga e das costas. Informou que, após a discussão do casal, o marido a agrediu com socos e chutes. A vítima disse ainda que as pessoas que estavam no balneário tentaram impedir as agressões, mas sem sucesso.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão em flagrante do agressor por violência doméstica (Lei Maria da Penha) e também por embriaguez ao volante, sendo entregue à Polícia Civil de Humaitá para continuidade da ocorrência.