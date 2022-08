Em Humaitá-AM, caminhões são apreendidos por realizar transporte ilegal de madeira

O transporte era realizado sem qualquer licença válida

Policiais rodoviários federais neste (26/07) que estavam em atividade de fiscalização na BR-319, apreenderam cerca de 77 m³ de madeira que estava sendo transportada ilegalmente.

As apreensões aconteceram no KM 678 e KM 689 da BR-319, no município de Humaitá, durante os procedimentos de fiscalização os condutores afirmaram que realizavam o transporte das cargas sem qualquer Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal emitido.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, as ocorrências de: Transportar, adquirir, vender madeira, lenha, carvão sem licença válida.

Mediante os fatos, foram registradas as ocorrências e os indivíduos comprometeram-se a comparecer em Juízo para realização de quaisquer diligências necessárias.

PRF apreende cerca de 56 m³ de madeira ilegal na BR-319.

A ocorrência foi registrada no município de Humaitá.

Polícia Rodoviária Federal abordou, nesta terça-feira (27), um caminhão transportando madeira ilegalmente em Humaitá, sul do Amazonas.

A equipe policial estava em atividade de fiscalização quando abordaram o veículo no KM 689 da BR-319, durante a abordagem o condutor informou que não possuía qualquer Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal emitido sobre a origem da madeira.

Aos policiais, o condutor ainda afirmou que receberia o valor de R$ 5 mil pelo transporte da carga que tinha como destino Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência e o indivíduo comprometeu-se a comparecer em Juízo para realização de quaisquer diligências necessárias.