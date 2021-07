Em Guajará-Mirim/RO, PRF faz nova grande apreensão de dinheiro em espécie

Numerário, de origem duvidosa, era transportado sem autorização legal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guajará-Mirim/RO, durante atividade de policiamento na BR 425, próximo ao km 145 (perímetro urbano da Cidade), no começo da tarde de quarta-feira (14), contando com o apoio de uma equipe da Polícia Militar do Estado de Rondônia, realizou uma grande apreensão de dinheiro em espécie, que era transportado em um veículo de luxo.

Durante a abordagem policial, no interior do veículo, foi encontrado um envelope volumoso que, segundos os dois ocupantes, continha um total de R$ 75 mil, que seria utilizado para compra de óleo diesel oriundo da Bolívia. Além disso, os infratores informaram que eram profissionais especializados em câmbio (troca de moedas de países diferentes), na região da fronteira.

Diante dos fatos, os criminosos foram encaminhados à Polícia Federal, com o total de R$ 85 mil (na contagem, os PRFs verificaram que os infratores tentaram omitir R$10 mil que também carregavam consigo).

Ainda, na mesma data, durante o período da noite, a equipe da PRF registrou mais duas ocorrências, mostrando a força da instituição no combate ao descaminho na fronteira. Ao todo, foram apreendidas 5.244 mercadorias (desde vestuário a equipamentos eletrônicos).