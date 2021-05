Em Guajará-Mirim/RO, PRF apreende urso de pelúcia recheado de cocaína

Ação conjunta com BPFron resultou na prisão de 2 estrangeiros

Guajará-Mirim/RO, 10/05/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guajará-Mirim/RO, em atividade conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) da Polícia Militar, interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína com dois homens, ambos com 31 anos de idade, de nacionalidade boliviana. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (10).

Ao realizar patrulhamento na região central do município de Guajará-Mirim, as guarnições observaram dois homens conversando, e que, ao avisar as viaturas policiais, tentaram fugir. Os agentes conseguiram deter os suspeitos e repararam que um deles carregava um urso de pelúcia nas mãos. Durante os procedimentos de abordagem, a equipe encontrou, no interior do ursinho, um tablete de cocaína.

No total, 1 kg de cloridrato de cocaína, quantidade que poderia render mais de 125 mil reais aos infratores da Lei. Os traficantes e a droga ilícita foram encaminhados à polícia judiciária.