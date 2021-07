Em Guajará-Mirim/RO, PRF apreende grande quantidade de dinheiro em espécie

Numerário, de origem duvidosa, estava escondido no veículo do infrator

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guajará-Mirim/RO, na tarde de terça-feira (06), durante atividade de policiamento na BR 425, próximo ao km 117, interceptou um veículo vindo do distrito de Araras, rumo a cidade fronteiriça. Assim que a equipe policial estabeleceu o primeiro contato com o motorista, foi possível distinguir sinais de nervosismo, despertando na equipe a curiosidade em compreender mais detalhadamente tal aflição. Assimilando os indícios, a famigerada fundada suspeita surgiu à equipe, motivando a busca veicular.

As suspeitas logo se confirmaram, assim que um pacote com dinheiro (atrás do banco do motorista) foi encontrado. Questionado a respeito do valor e da origem, o infrator sequer chegou próximo a quantia apreendida. Embora tenha relatado ter em posse de R$ 10 a 15 mil reais, foram apreendidos pela equipe cerca de R$ 41 mil reais em espécie, separados em pequenos pacotes de R$ 1 mil – modelo comum de contabilização utilizado pelo tráfico de drogas.

Diante de tal fato, o criminoso foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em Rondônia, junto com toda a quantia apreendida.