Em debate, David garante que irá reestruturar a saúde, renovar frota de ônibus e fortalecer esporte na capital

O candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida, reafirmou na manhã desta sexta-feira (6), durante o debate promovido pelo Grupo Norte de Comunicação/TV SBT, os compromissos de reestruturar e ampliar a rede municipal de saúde básica, renovar pelo menos 20% da frota de ônibus ao ano, bem como implantar 100 núcleos de esportes de iniciação nos bairros da periferia da cidade.

David ressaltou, ainda, que vai trabalhar focado na busca da eficiência e com a implantação de medidas destinadas a otimizar os recursos disponíveis vai ser possível, a partir de janeiro de 2021, economizar cerca de R$ 200 milhões do orçamento. Os recursos poupados vão ser direcionados para custear a implantação de projetos sociais como o “Auxílio Manauara”, “Prato do Povo” e “Prato da Criança”, destinados a assegurar a alimentação de pessoas em situação de risco.

Ao falar sobre o processo de reestruturação da rede municipal de saúde básica, David Almeida assegurou que na sua gestão ninguém vai ‘mendigar’ por consultas ou exames médicos, a exemplo do que ocorre hoje. Ele se comprometeu em vai construir uma moderna Clinica Municipal de Exames Clínicos, um Hospital Dia, para realizar cirurgias de baixa complexidade, bem como edificar seis Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de nível três, que contarão com equipamentos modernos e médicos especializados e vão funcionar, em pontos estratégicos da cidade, como mini hospitais, para atender as demandas das outras UBS.

“A reestruturação da rede municipal de saúde é uma das prioridades da gestão David Almeida e Marcos Rotta”, reafirmou, lembrando que o seu Plano de Governo prevê, ainda, a contratação de pelo menos 6.300 profissionais da saúde a partir do credenciamento de 700 equipes de Saúde da Básica.

David lembrou, ainda, que a exemplo do que fez durante sua passagem pelo Governo do Amazonas, em 2017, vai implantar no município, o programa “Fila Zero” para atender as pessoas que hoje sofrem a espera de uma consulta ou ordem para a realização de exames clínicos. “Na nossa gestão as pessoas vão ser respeitadas. Nós vamos dotar a rede municipal das condições necessárias para proporcionar diagnósticos rápidos e precisos para quem precisa”, assegurou. “Ninguém vai precisar mais mendigar por consultas ou exames”, completou.

Transporte

O candidato a prefeito disse, ainda, que vai fiscalizar o efetivo cumprimento dos contratos, por parte das empresas que operam no sistema de transporte coletivo de Manaus, e exigir a prestação de um serviço de qualidade à população e ressaltou que sob o seu comando a Prefeitura de Manaus vai, a partir de janeiro de 2021, desenvolver ações para renovar, todo ano, 20% da frota de ônibus que roda pela cidade, e afirmou que em quatro 80% dos coletivos estarão renovados.

“Renovar toda a frota de uma só vez não é a melhor opção, porque adotando tal procedimento todos os coletivos vão ter vida útil igual e vão envelhecer ao mesmo tempo, o que dificulta o processo de renovação, porque o investimento necessário é elevado”, explicou.

Ele disse, também, que o Plano de Governo da gestão Davi Almeida e Marcos Rotta prevê, ainda, ações específicas destinadas a melhorar a mobilidade urbana em Manaus, e adiantou que vai usar tecnologia de ponta já disponível no mercado, para monitorar e controlar o fluxo do trânsito em Manaus.

Entre as ações previstas para dar mais agilidade ao trânsito da cidade, que hoje anda com uma velocidade média de 14 quilômetro por hora e passará a operar com 25 a 30 quilômetros, David destacou a instalação de um sistema inteligente de semáforos nos principais corredores viários de Manaus.

Empreendedorismo

Ao comentar um questionamento feito por uma trabalhadora informal moradora do bairro Jorge Teixeira, sobre propostas dos candidatos para os trabalhadores ambulantes, David disse que, sob o seu comando, a Prefeitura de Manaus vai incentivar o empreendedorismo vai dar ao trabalhador informal todas as condições para que esses profissionais possam regularizar suas situações, porque tal procedimento se faz necessário para facilitar o acesso às linhas de crédito destinadas a fazê-los prosperar.

“O empreendedorismo vai receber atenção especial da nossa gestão. Vamos dar amparo, preparo e orientação técnica para os trabalhadores informais da nossa cidade, pelos quais tenho grande respeito”, afirmou.