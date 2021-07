Em correção histórica, Wilson Lima institui comissões de concurso com 2,5 mil vagas para segurança pública do AM

Certame possibilita renovação do efetivo das forças de segurança do estado

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta segunda-feira (19/07) a portaria que instituiu a criação das comissões de concurso público para 2.525 vagas nos cinco órgãos que compõem o sistema de segurança do estado. O concurso vai reparar a defasagem de efetivo nas forças de segurança do estado, gerando empregos diretos nas polícias Militar e Civil, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

“Hoje nós estamos assinando a criação dessas comissões para tratar do concurso público que vai gerar 2.500 empregos diretos. É um resgate histórico que nós estamos fazendo, que há muito que as nossas forças de segurança, tanto Polícia Militar, quanto Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, estão com o seu quadro defasado. Isso acaba provocando uma sobrecarga para as nossas forças de segurança”, ressaltou Wilson Lima.

A maioria dos órgãos da segurança não tinha certames para contratação de novos servidores há mais de uma década. É o caso da Polícia Militar, que teve o último concurso em 2011; da Polícia Civil, com o último certame realizado em 2009. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) terá o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

“Nós queremos realizar esse concurso ainda neste ano. No final do ano a nossa expectativa é que as provas possam ser realizadas, e no ano que vem a gente começa o trabalho de preparação desses policiais”, disse Wilson Lima.

Vagas – Serão 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Para a Polícia Militar, são 1.000 vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração que varia de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180,34. Para o Corpo de Bombeiros estão destinadas 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para aluno oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ 7.180,34.

Já para a Polícia Civil serão abertas 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05. No caso do Detran-AM, são 150 vagas para nível Superior e 60 vagas para nível Médio, com salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500.

Loading...

A SSP-AM terá 140 vagas para assistente operacional e outras 10 vagas para técnico de nível Superior. Os pagamentos vão de R$ de 1.350,19 a R$ 2.764,68.

Equipamentos – Durante a solenidade, realizada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Chapada, zona centro-sul da capital amazonense, Wilson Lima entregou R$ 12,8 milhões em novos equipamentos, por meio do programa Amazonas Mais Seguro. Criado pelo governador para potencializar os investimentos na área, o programa engloba a aplicação de R$ 280 milhões para infraestrutura, aquisição de novas tecnologias e investimentos em recursos humanos nas forças de segurança pública estaduais.

Entre as entregas estão um caminhão de combate a incêndio e seis motocicletas para o Corpo de Bombeiros; 15 motocicletas para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; três veículos para atender o programa Pró-Vida, realizado pela PMAM, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil; além de 20 computadores.

Para melhorar as condições de atuação policial nas ruas, foram entregues 7.820 coletes balísticos, mais de 15 mil munições, 30 capacetes antitumulto, 30 protetores de joelho e dez escudos balísticos.

As entregas incluem recursos do Governo do Amazonas, doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e repasses do programa Floresta Viva, com recursos repatriados pela operação Lava Jato e focados em fortalecer o monitoramento e controle ambiental no estado.

FOTOS: Diego Peres/Secom