Em Comodoro/MT, PRF de Rondônia, em Ação Conjunta com a PM/MT, identifica transporte ilegal de OURO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, em Ação Conjunta com a Polícia Militar do Mato Grosso, na noite desta última sexta-feira, dia 12, realizando atividades de enfrentamento ao tráfico de ilícitos em região de fronteira e policiamento ostensivo na BR 174, próximo ao km 484, no município de Comodoro/MT, constatou um crime de usurpação de bem ou matéria prima da União, em transporte de OURO, realizado de maneira irregular.

No total, 2,235 KG de ouro, encontrados em um veículo de passeio modelo Vw/Gol, foram identificados e encaminhados à Polícia Federal no município de Vilhena/RO. Além disso, 3 criminosos (um homem de 48 anos, uma mulher de 41 anos e uma senhora de 71 anos), também foram conduzidos a Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme levantamento feito hoje (13/08/2022), o grama do ouro está avaliado em R$ 294,55. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 658.319,25.

Além disso, nessa ocorrência, também foram apreendidos R$ 10.119,00 (dez mil cento e dezenove reais) em espécie, além de 8 telefones celulares.

Fonte: PRF