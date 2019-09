Em Coari, projeto “Fala Sorriso” vai realizar mutirão de cirurgias de lábios leporinos

Entre os dias 20 e 27 de setembro, com o apoio da prefeitura de Coari, a Associação Fala Sorriso, situada em Bauru (SP), vai realizar a 18ª edição do mutirão de cirurgias bucomaxilofaciais no município, a 363 quilômetros da capital. O tradicional projeto, além de atender pacientes da cidade, absorve as demandas vindas dos municípios vizinhos, de Manaus e até de outros estados

Os pacientes serão triados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coari (Semsa) e serão selecionados os que se mostrarem aptos a passarem pelas cirurgias corretivas para fissuras lábio-palatais – conhecidas popularmente por lábio leporino – e fenda palatina. As cirurgias serão realizadas no Hospital Regional de Coari Prefeito Dr. Odair Carlos Geraldo, com insumos e material médico hospitalar fornecido pela prefeitura.

“Essa já é uma ação tradicional em Coari que se consolidou durante a nossa gestão. Faço questão de dar todo o suporte para a equipe médica que é enviada para nossa cidade, uma vez que realizam um belíssimo trabalho por nossos cidadãos de forma voluntária. Nossa saúde melhorou muito nesses quase três anos e tenho certeza que ainda podemos fazer muito”, disse o prefeito Adail Filho.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Francisnalva Mendes, a triagem acontecerá na Unidade Básica de Saúde Manoel Carlitos dos Santos (UBS Espirito Santo) no dia 21, a partir das 7h e sem horário de encerramento. “Esta triagem contemplará atendimento médico, odontológico e exames pré-operatórios realizados no laboratório do Hospital Regional de Coari”, explicou ela.