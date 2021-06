Em cinco meses, operações integradas da SSP-AM já resultaram em 92 prisões em Manaus

Com o objetivo de combater a criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou 65 operações integradas em Manaus, entre janeiro e maio deste ano. As ações, desencadeadas em diversos bairros da capital a partir de investigações e das denúncias da população, já resultaram na prisão de 92 infratores e na apreensão de dois adolescentes.

As operações têm a coordenação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates. Ao todo, 47 armas de fogo e 298 munições foram retiradas das mãos de criminosos. Além das armas, munições e drogas, a SSP também apreendeu outros itens ligados ao crime.

Em uma das ocorrências mais recentes, foi feita a prisão de três homens ligados à prática de roubos e furtos de veículos. Os infratores foram detidos em uma ação coordenada pela SSP em parceria com policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). As prisões ocorreram durante a ação “Pronta Resposta”, na manhã do dia 19 de maio, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

As equipes receberam a denúncia de que um veículo modelo Prisma, de cor prata, havia sido furtado no estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, no dia anterior. O trio, junto com o veículo apreendido, foi levado à DERFV. Os detidos foram indiciados pelos crimes de furto de veículo e receptação.

Ação ‘Pronta Resposta’ – Criada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a iniciativa da SSP-AM ampliou a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

Entre as grandes apreensões, a SSP realizou a apreensão de quase duas toneladas de entorpecentes, que estavam sendo transportadas dentro de botijas de gás, gerador de energia e tonéis de óleo, com destino à capital amazonense, no dia 25 de março. A ação ocorreu em um porto localizado no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Durante a abordagem, três homens responsáveis pela droga, de 23, 33 e 45 anos, foram presos.

A retirada do material ilícito levou em torno de uma semana. Policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), alunos soldados, policiais civis e bombeiros militares também estiveram na ação.

FOTOS: Carlos Soares e Divulgação/SSP-AM; e Erlon Rodrigues/PC-AM