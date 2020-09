Em Brasília, Wilson Lima recebe confirmação de ministro da Infraestrutura sobre licitação da BR-319

A recuperação da BR-319 (Manaus-Porto Velho) foi pauta de reunião entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira (16/09), em Brasília. No encontro, o ministro confirmou que o resultado da licitação para as obras de pavimentação no trecho C da rodovia, entre o km 198 e o km 250, será divulgado na próxima terça-feira (22/09).

Lançado em junho, o processo para contratação da empresa foi retomado no mês passado, após liberação pela Justiça Federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, após a reunião com o ministro, Wilson Lima destacou o empenho do Governo Federal em destravar o projeto de recuperação da BR-319, via importante para a mobilidade e a economia na região.

“Ministro, eu trago aqui o sentimento de esperança do povo do Amazonas, os agradecimentos ao senhor, que é um conhecedor da nossa realidade, ao presidente Jair Bolsonaro, que tem esse comprometimento com a pavimentação da BR-319 e, consequentemente, com o desenvolvimento da nossa região”, afirmou o governador.

“Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro, compromisso firme. O presidente Bolsonaro vai trabalhar na pavimentação da BR-319 e o primeiro trecho a gente licita na terça-feira, dia 22, então está marcada a abertura das propostas lá no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a gente já vai conhecer a empresa que vai iniciar essa pavimentação”, reforçou o ministro Tarcísio de Freitas.

Segundo ele, a empresa vencedora da licitação será responsável pela elaboração do projeto básico e executivo da obra. Ao mesmo tempo, o Governo Federal trabalha no licenciamento ambiental de outros 405 quilômetros da rodovia, também conhecidos como trecho do “meio”.

“A gente inicia pelo lote C e na sequência a gente licita o trecho do ‘meio’, então em 2022 a gente vai ter obras, essa é nossa expectativa, em toda a extensão da BR-319”, completou o ministro.

Fotos: Maurilio Rodrigues / Secom.