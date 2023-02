Em Brasília, Amazonas discute fortalecimento do turismo no âmbito nacional

O Amazonas participou, na segunda-feira (06/02), do 103º Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) para discutir o fortalecimento do setor no âmbito nacional, uma vez que reúne Ministério, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), companhias aéreas, secretarias estaduais e associações.

Entre os assuntos discutidos está a agenda das companhias aéreas, estruturas do setor turístico, possibilidade de incentivos. “O Amazonas participar é de alta relevância para que a gente possa trazer a realidade do estado à tona, possa expor as nossas necessidades, expor quais são as nossas áreas em que precisamos de atuação mais forte do Ministério e da Embratur”, afirmou o presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Gustavo Sampaio.

O presidente do Fornatur, Fabrício Amaral, do Goiás Turismo, enfatizou o objetivo da reunião e a presença de todos os gestores das 27 unidades federativas no evento. “O propósito do Fornatur é esse: dar as mãos e entender o que o poder público pode fazer, a capacidade do público e privado de avançar, enfrentar os gargalos, que são muitos, de todos os segmentos possíveis”, ressaltou.

De acordo com Sampaio, o Amazonas se faz presente nas reuniões nacionais para acompanhar as tendências do turismo, unindo forças com outros estados, além de estreitar laços com setor privado.

A ministra do turismo, Daniela Carneiro, afirmou que a gestão será de escuta ativa, por parte do órgão federal, para contribuir com os Estados no desenvolvimento do turismo.

“Este é o governo de união e reconstrução e, agora, a expectativa é grande para que a gente possa fortalecer o turismo no Brasil. Tenho certeza que cada um de vocês, representando os seus estados, contribuirá muito com o Ministério. E nós também retribuiremos, somando e unindo esforços”, destacou.

Sobre o Fornatur

Criado em 2000, o colegiado reúne todos os Estados para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas do Ministério do Turismo.

FOTOS: Geizyara Brandão/Amazonastur