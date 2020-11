Em Apuí, Wilson Lima inaugura sistema de abastecimento de água potável e anuncia investimentos em infraestrutura

Governador determinou levantamento para obras de pavimentação do município, manutenção de rodovia e construção de pontes

O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou, neste sábado (07/11), o primeiro sistema de abastecimento de água potável do município de Apuí. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), com investimento de R$ 5.060.459,14. Wilson Lima anunciou, ainda, investimentos que incluem a construção de pontes e a pavimentação do sistema viário de Apuí.

“Há muito tempo que o povo de Apuí sofre com o abastecimento de água. Ano passado, o prefeito esteve lá comigo, e hoje nós estamos aqui fazendo a entrega dessa estrutura, que vai interligar aproximadamente 1.100 residências, atendendo mais de 5.500 famílias. O município está, agora, num processo de interligação da rede. Não resolve tudo, mas já é um grande começo. E já determinei ao secretário de Infraestrutura (Carlos Henrique Lima) que faça um levantamento, juntamente com a Cosama, para ampliarmos o abastecimento de água”, afirmou o governador, ao ressaltar que o abastecimento de 100% das residências de Apuí é uma das prioridades do Governo do Estado.

O contrato CT-00021/2019 é referente à obra da rede de abastecimento de água nos bairros Vila Rica e São Sebastião. O serviço corresponde à implantação do processo completo, com sistema de abastecimento de água, ampliação da rede elétrica, impermeabilização, captação e tratamento da água, reservação, distribuição até o abastecimento das residências, com o fornecimento gratuito de kits cavaletes e hidrômetros.

Foram construídos oito poços tubulares com profundidade média de 150 metros, duas casas de cloração e dois reservatórios elevados de 10 metros de altura em concreto armado, com capacidade de armazenamento de 250 m³, equivalente a 250 mil litros de água.

Para a dona de casa Andréia de Araújo, que mora com a família de seis pessoas no bairro Vila Rica, o novo sistema trouxe facilidade na execução dos serviços domésticos, além de proporcionar mais qualidade de vida.

“Antes, nós tínhamos o poço, mas sempre, no verão, ele secava. Tinha que comprar mais uma caixa para deixar aqui, para encher e passar para a caixa de cima. Quem tem criança pequena, que tem que lavar, limpar a casa, lavar a roupa, fazer comida, é difícil. Tem vinte e poucos anos que eu morava aqui, fui embora, estou voltando e agora, vieram pensar aqui nesse bairro, que era bem carente de água, de tudo. Agradeço, está bem melhor agora”, comemorou Andréia.

A obra, iniciada em 19 de agosto de 2019 com previsão de conclusão para 10 de janeiro de 2021, foi entregue de forma antecipada, reforçando o compromisso do Governo do Estado em cumprir o cronograma de execução dos projetos para a população.

Infraestrutura – Em Apuí, o governador também anunciou que o Estado trabalha na construção de pontes e na pavimentação de uma rodovia importante para o escoamento da produção rural.

“Nós estamos trabalhando na AM-174, que faz a ligação de Apuí a Novo Aripuanã, na construção das quatro principais pontes, a que passa lá no rio Canadá, a do Liberal, a do Aracú e também do Igarapé Açu. Determinei ao secretário Carlos Henrique (Seinfra) que faça o levantamento para a gente fazer a manutenção dessa rodovia, para deixar trafegável o ano todo. E vou trabalhar, também, para abrir a estrada, entre os municípios de Novo Aripuanã e Manicoré, para encurtar a distância entre Apuí e Manaus, que é o principal mercado consumidor de Apuí”, pontuou Wilson Lima.

Ele anunciou, ainda, o início do processo para a pavimentação da sede do município. “Com relação ao sistema viário, nós já estamos fazendo levantamento, também, da licitação, para a gente começar a pavimentar o município de Apuí, que tem um potencial muito grande na pecuária e também na agricultura familiar”, destacou o governador.

