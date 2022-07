Em Apuí, CICC-L é ativado para apoiar operação de combate às queimadas no sul do AM

Operação Tamoiotatá 2 combate desmatamento e queimadas ilegais

Com o objetivo de apoiar as ações da Operação Tamoiotatá 2, em combate ao desmatamento e queimadas ilegais, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) foi ativado nesta quarta-feira (20/07), no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus). A atividade integrada com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) também conta com agentes do sistema de segurança pública para atuação em campo no sul do Amazonas.

A ação conta com o trabalho integrado de policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), além de servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da SSP-AM.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, explicou que a pasta de segurança coordena o trabalho integrado entre as forças de segurança por meio dos agentes que atuam nas ações.

“Nosso objetivo é apoiar a Operação Tamoiotatá. Então, nos reunimos em Apuí com todos os órgão integrados com o intuito de realizarmos todos os acertos necessários para abertura do Centro Integrado. Posteriormente, por meio dos trabalhos das forças de segurança, iremos atuar tanto na área de investigação dos crimes, como no combate às queimadas”, explicou.

Resultados – De acordo com os dados do Ipaam, de março até junho deste ano, a operação embargou um total de mais de 10 mil hectares nos municípios de Apuí, Humaitá e Novo Aripuanã. Em multas foram mais de R$ 8 milhões, provenientes de 106 autos de infração.

Tamoiotatá – A operação tem atuado, desde abril deste ano, contra crimes ambientais no sul do Amazonas – região considerada de maior vulnerabilidade para o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais no estado.

Material em vídeo

Assunto: CICC-L é ativado para apoiar operação de combate às queimadas no sul do AM

Descrição do conteúdo: Sonora com o secretário da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur e imagens de apoio do CICC-L em Apuí

Link para baixar: https://drive.google.com/file/d/1Mo_eimbOWNEhi7pYQ75drALRpa_Iau1N/view?usp=sharing

Crédito imagens: Eliana Nascimento/SSP-AM