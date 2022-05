Em 24 horas, Polícia Militar prende 11 pessoas durante ações no estado

Prisões foram efetuadas pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Onze pessoas foram presas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante policiamento realizado entre a manhã de segunda-feira-feira (09/05) e as primeiras horas de hoje (10/05). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Eirunepé e Manacapuru.

As prisões foram efetuadas por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ao todo, 28 porções de entorpecentes foram apreendidas, além de armas de fogo, munições e mais de R$ 1,1 mil em espécie.

Na manhã desta segunda-feira (09/05), policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, de 24 e 26 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua Rei Arthur, bairro Parque Dez, zona centro-sul. Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre 38 e cinco munições. Os dois infratores foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante patrulhamento na rua Vitória, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, policiais da 19ª Cicom prenderam um homem de 55 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O infrator estava com uma porção média de cocaína. Ele foi apresentado no 19º DIP para os procedimentos cabíveis.

Interior

Ainda na segunda-feira (09/05), policiais militares foram informados da presença de homens que comercializavam drogas no bairro Memória 2, no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

No local, os dois infratores, de 19 e 20 anos, foram presos em flagrante enquanto embalavam os entorpecentes para a venda. Ao todo, 27 porções de 28 porções de oxi foram apreendidas com eles, além de uma balança de precisão, relógios e cinco celulares.

A dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhados para a 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).