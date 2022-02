Em 24 horas, PMAM prende 13 pessoas durante ações de policiamento na capital e interior

Crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 13 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante patrulhamentos realizados em Manaus e no município de Manacapuru.

As prisões foram efetuadas por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram apreendidas 529 porções de entorpecentes, três armas de fogo, 11 munições, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie. A PMAM também cumpriu um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Na tarde de segunda-feira (07/02), policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 29 anos pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

O suspeito foi flagrado em posse de 500 porções de maconha, durante abordagem realizada na rua São Timóteo. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prenderam dois homens, de 25 e 33 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

No momento da prisão, os suspeitos estavam com um revólver calibre 32 e seis munições intactas, além de uma porção de maconha. Eles foram conduzidos até o 14º DIP.

Interior – Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira (07/02). A ação aconteceu após os policiais da Força Tática receberem denúncias informando a localização de um ponto de venda de drogas.

Ao chegarem ao local, um homem foi abordado e, durante revista, foram encontradas 25 porções de oxi e R$ 25 em espécie. Ele foi levado para a delegacia do município.

FOTO: Arthur Castro/Secom