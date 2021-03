Em 2020, projetos elaborados pelo Idam trouxeram investimento de R$ 4,9 milhões à agricultura familiar

Há 25 anos o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) presta Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos produtores familiares do Amazonas. Com escritórios em todos os 62 municípios do estado, por meio de suas 66 unidades locais, o Idam atende a um público de mais de 85 mil produtores rurais e agricultores familiares, estes últimos representando 97% do público atendido pelo órgão.

“A principal agenda do idam é a promoção humana através do desenvolvimento rural sustentável, trabalhando junto às famílias de agricultores familiares de forma a ajudá-las a se organizarem tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista produtivo”, explica o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso.

Ao longo do ano passado, em meio às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, o Idam beneficiou diretamente mais de 37 mil produtores com serviços de Ater, incluindo visitas técnicas, elaboração de projetos de crédito rural, distribuição de mudas e sementes, e programas de capacitação.



Em 2020, segundo dados do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do instituto (Dater), o Idam teve 298 projetos de crédito rural aprovados, em sua maioria por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e Banco da Amazônia, correspondendo a cerca R$ 4,9 milhões. Este valor equivale a fomento à agricultura familiar, projetos estruturantes, Pró-Mecanização agrícola, Pró-Calcário e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mais Alimentos.

“Esta é outra agenda importante para o Idam: prover aos agricultores familiares ferramentas necessárias para aumentar a produção, através da organização da terra, dos insumos necessários para que a terra fique apropriada para a produção”, comentou Valdenor.

Loading...

O Idam também atuou levando mais de 53 mil mudas e aproximadamente 21 toneladas de sementes aos seus beneficiários, em sua maioria agricultores familiares, e prestou 17 mil visitas técnicas e cursos de capacitação para um total de 622 participantes. Mais de 255 mil doses de vacinas contra a febre aftosa foram fornecidas a 3,6 mil criadores de gado, e piscicultores beneficiários do Idam chegaram a receber 239 mil alevinos.

Outro aspecto importante tem sido a parceria com outros órgãos, empresas e instituições, tanto do setor privado quanto público, como explica o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Luiz Carlos do Herval Filho. Segundo ele, os órgãos do Sistema da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror) têm trabalhado mutuamente para beneficiar o agricultor familiar.

“Juntamente com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), estamos conseguindo fazer com que as feiras de produtores rurais sejam reativadas nos interiores do estado e na capital, fazendo com que esse recurso vá direto para o bolso do produtor. Com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), conseguimos registrar agroindústrias, e isso é importante não só pela legalização como isso em si já abre novos mercados. Também nesse processo conseguimos fazer com que o produto chegue aos consumidores finais com mais segurança”, concluiu.

FOTOS: Idam/Divulgação