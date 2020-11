Em 20 dias, plano de cirurgias ortopédicas ultrapassa meta estabelecida para 30 dias

Em 20 dias, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ultrapassou em 14% a meta de cirurgias ortopédicas realizadas no plano “Giro de Leitos – 30 dias”, montado pelo Governo do Amazonas para aumentar o número de leitos disponíveis na rede para o atendimento da população durante o período sazonal das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). Até esta segunda-feira (16/11), já haviam sido realizados 205 procedimentos nos três principais Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) de Manaus.

A reorganização da rede faz parte do Programa Saúde Amazonas, e a meta inicial que havia sido estabelecida pela secretaria era de realizar 180 cirurgias ortopédicas em 30 dias, nos três maiores HPSs da capital. Essa primeira fase do plano teve início no dia 26 de outubro e vai até o dia 26 de novembro.

Para a realização dos procedimentos, a SES-AM mapeou os pacientes ortopédicos que estavam internados nos HPSs aguardando por cirurgias eletivas e que não se encaixavam mais no perfil de urgência. Assim os pacientes foram inseridos em um fluxo para a realização de cirurgia, dando mais celeridade na desospitalização e rotatividade dos leitos ocupados.

Conforme o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, com o plano, a secretaria potencializou a resolutividade dos atendimentos e ao superar a meta estabelecida, mostrou o empenho e poder de organização da SES-AM.

“Montamos o plano voltado para os atendimentos que mais exercem pressão sobre os prontos-socorros e, com esses resultados, estamos reduzindo as hospitalizações e as taxas de ocupação nessas unidades, graças às realizações dos procedimentos. Trabalhamos com organização e foco e aí está o resultado”.

Reforço – As unidades foram fortalecidas com um aumento no quadro de profissionais de saúde, além da aquisição de equipamentos e insumos para a realização dos procedimentos.

Foram contratados, de forma temporária, pelo período de 30 dias, 85 técnicos de enfermagem para reforçar o quadro das três unidades e foram adquiridos materiais, como perfuradores, havendo ainda o reforço no abastecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs).

Para ampliar o número de cirurgias por dia e a fim de garantir a desospitalização desses pacientes, a SES-AM redesenhou e reforçou a carta de serviços de cada unidade, observando o perfil das equipes e estrutura instalada de cada hospital.

Celeridade no atendimento – A SES-AM realiza este trabalho com a parceria de consultores do Hospital Sírio Libanês. Os profissionais já atuam em uma ação que visa reduzir a superlotação e melhorar o tempo de espera no atendimento, em três HPSs de Manaus. A ação faz parte do projeto do Ministério da Saúde (MS) “Lean nas Emergências”, que é realizado pelo Hospital Sírio Libanês e que foi aderido pela Secretaria de Estado de Saúde.

