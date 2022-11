Em 10 meses, SSP-AM alcançou mais de 17 mil adolescentes por meio de ações socioeducativas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), realizou, de janeiro a outubro deste ano, ações socioeducativas que alcançaram 17,3 mil estudantes da rede pública de ensino de Manaus e do interior do estado. As ações fazem parte do projeto DPV nas Escolas, que oferta palestra aos jovens sobre temas como drogas, exploração e abuso sexual, e bullying.

O coordenador de ações do DPV, João Ricardo, ressalta que essas ações visam, sobretudo, dar maior atenção aos grupos vulneráveis, a fim de evitar que eles se envolvam em práticas ilícitas.

“A SSP tem esse lado preocupado com o acolhimento dos nossos jovens porque, infelizmente, eles acabam por conhecer o mundo das drogas nas suas comunidades. Preocupado com isso, o secretário de segurança, general Mansur, determinou que a equipe do DPV fosse para dentro das escolas públicas com o projeto DPV nas Escolas. Nossa equipe realiza palestras, ações sociais e sempre acolhendo esses jovens para aproximá-los da Segurança Pública, bem como os pais desses alunos e os moradores da comunidade”, disse.

O Departamento também conta com profissionais da área da saúde, como psicólogos, para que seja oferecido atendimento especializado aos alunos que necessitarem.

“Quando vamos até uma escola pública, sempre vamos munidos de uma equipe com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e estagiários da mesma área para fazer esse acolhimento”, explicou o coordenador.

Rede de apoio

Em uma das ações, João Ricardo contou que após a palestra uma adolescente relatou que estava sendo vítima de abuso pelo padrasto.

“Em 2019 nós tiramos uma criança em situação de risco por parte do padrasto. Ela vinha sendo abusada e era desacreditada pela mãe. Quando relatou para a nossa equipe de psicossocial, nós procuramos a Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) que nos deu todo apoio, entrou na Justiça e conseguiu tirar a guarda provisória dessa mãe”, contou.

DPV nas Escolas

Além de ações em escolas de Manaus, o DPV nas Escolas também chegou a unidades de ensino dos municípios de Coari, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Manacapuru, Novo Airão e Itacoatiara.

Os gestores interessados em levar a equipe do DPV/SSP-AM para realizar ações socioeducativas na escola, podem entrar em contato pelos números (92) 3652-2048, 3652-2000 ou 3652-2047.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM e Divulgação/SSP-AM