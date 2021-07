Eletrobras lança programa de patrocínio a projetos esportivos

Iniciativa distribuirá R$ 3,8 milhões entre participantes

A Eletrobras e suas subsidiárias Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas lançaram nesta sexta-feira (30) o Programa de Patrocínio Socioesportivo das Empresas Eletrobras 2021. Serão disponibilizados, no total, até R$ 3,888 milhões para os participantes.

De acordo com a Eletrobras, o programa objetiva reforçar o papel do esporte como mecanismo de inclusão e transformação social. Serão beneficiados projetos voltados para a valorização do trabalho em equipe e o fortalecimento da autoestima dos participantes, considerados elementos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

O patrocínio é voltado para a seleção pública de projetos desportivos e paradesportivos que estejam aptos a captar recursos oriundos de incentivos fiscais e se enquadrem nas manifestações definidas como “desporto educacional” e “desporto de rendimento”, descritas no edital, em consonância com o disposto na Lei Pelé (Lei 9.615/1998) e na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006).

Somente poderão ser inscritos no Programa 2021 projetos que tenham sido aprovados no Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte até a data de hoje, dia de lançamento do edital.

As inscrições foram abertas hoje e podem ser feitas até 13 de agosto na plataforma prosas. O resultado final será divulgado nos sites das empresas Eletrobras até 30 de setembro. Do dia 1º de outubro ao dia 17 de dezembro de 2021, será feita a contratação. Os projetos terão prazo de realização entre 1º de novembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos no endereço [email protected].