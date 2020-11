ELEIÇÕES EM HUMAITÁ PODEM SER CANCELADAS?

Os questionamentos sobre a lisura dos pleitos eleitorais municipais deste ano de 2020 chamam a atenção do Brasil inteiro, ocorridos após o apagão do TSE na hora da transmissão dos dados que revelam os vencedores eleitos por maioria de voto nas urnas eletrônicas.

Em municípios onde houve um equilíbrio e uma variação muito pequena de diferença de um candidato eleito para o segundo colocado, motivam eleitores e candidatos derrotados a se mobilizarem pedindo o cancelamento do pleito, tendo em vista uma série de prints em que determinados candidatos tinham “X” e finalizaram a contagem com um resultado “Y”.

Humaitá e centenas de cidades com densidade eleitoral entre 25 a 50 mil votos as coligações partidárias se mobilizam mesmo após uma semana e meia depois da eleição, no sentido de pedirem a suspensão do pleito e realizarem uma nova eleição. Em Porto Velho e Candeias do Jamarí em Rondônia o TRE/RO não cancelou, mas auxiliou os candidatos que, pediam a recontagem de seus votos, disponibilizando os servidores a atenderem os pedidos liberando as informações recebidas pelos pedintes até então.

Não temos conhecimento até o momento se alguma coligação realizou formalmente um pedido semelhante em nossa cidade, o que observamos foram centenas de pessoas se posicionando contrárias aos resultados em rede sociais, porém, sejamos claro isso não representa absolutamente nada, e não interferem no resultado divulgado até então!

Portanto, as eleições em Humaitá, não serão canceladas, devido à falta de ação concreta por parte dos interessados juridicamente falando.