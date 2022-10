Eleições em Humaitá (AM): Veja como foi a votação no 1º turno

Humaitá (AM) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Humaitá (AM)

Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do AM, Wilson Lima, do UNIÃO, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Lula, do PT, teve 52,64% dos votos para a Presidência (12.604 votos), enquanto Jair Bolsonaro foi a escolha de 41,08% dos eleitores (9.836 votos) do município.

Para o cargo de governador, Wilson Lima recebeu 63,95% dos votos (14.232 votos) entre os eleitores de Humaitá (AM). O segundo colocado nesse cenário foi Eduardo Braga, com 18,61% (4.141 votos).

Para o Senado, Omar Aziz liderou as escolhas do município, com 11780 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Silas Câmara foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 3026 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, Roberto Cidade foi o mais votado pela cidade, com 2441 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em Humaitá (AM) teve 25,74% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Humaitá/AM:

Presidente da República – votação em Humaitá (AM)

Lula (PT): 12.604 votos (52,64%)

Jair Bolsonaro (PL): 9.836 votos (41,08%)

Simone Tebet (MDB): 881 votos (3,68%)

Ciro Gomes (PDT): 386 votos (1,61%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 174 votos (0,73%)

Felipe D Avila (Novo): 41 votos (0,17%)

Padre Kelmon (PTB): 8 votos (0,03%)

Léo Péricles (UP): 6 votos (0,03%)

Sofia Manzano (PCB): 6 votos (0,03%)

Constituinte Eymael (DC): 2 votos (0,01%)

Vera (PSTU): 1 votos (0,00%)

Brancos – 0,63%

Nulos – 1,17%

Governador – votação em Humaitá (AM)

Wilson Lima (UNIÃO): 14.232 votos (63,95%)

Eduardo Braga (MDB): 4.141 votos (18,61%)

Amazonino Mendes (CID): 2.748 votos (12,35%)

Ricardo Nicolau (SD): 501 votos (2,25%)

Carol Braz (PDT): 449 votos (2,02%)

Dr Israel Tuyuka (PSOL): 132 votos (0,59%)

Nair Blair (AGIR): 36 votos (0,16%) *candidatura anulada – candidata recorre

Henrique Oliveira (Podemos): 16 votos (0,07%)

Brancos – 2,46%

Nulos – 6,27%

Senador – votação em Humaitá (AM)

Omar Aziz (PSD): 11780 votos (53,51%)

Coronel Menezes (PL): 7577 votos (34,42%)

Arthur Neto (PSDB): 1725 votos (7,84%)

Luiz Castro (PDT): 462 votos (2,10%)

Pastor Peter Miranda (AGIR): 190 votos (0,86%)

Marília Freire (PSOL): 188 votos (0,85%)

Bessa (Solidariedade): 74 votos (0,34%)

Chico Preto (Avante): 20 votos (0,09%) *candidatura anulada – candidato recorre

Brancos – 4,17%

Nulos – 5,54%

Os 10 deputados federais mais votados em Humaitá (AM)

Silas Câmara (Republicanos): 3026 votos (13,16%)

Capitão Alberto Neto (PL): 2563 votos (11,15%)

Sidney Leite (PSD): 2258 votos (9,82%)

Atila Lins (PSD): 2051 votos (8,92%)

Fausto Santos Jr (UNIÃO BRASIL): 1755 votos (7,63%)

Saullo Vianna (UNIÃO BRASIL): 1719 votos (7,48%)

Adail Filho (Republicanos): 1167 votos (5,08%)

Pauderney Avelino (UNIÃO BRASIL): 954 votos (4,15%)

Marcelo Serafim (Avante): 949 votos (4,13%)

Alfredo Nascimento (PL): 837 votos (3,64%)

Brancos – 3,60%

Nulos – 2,12%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Humaitá (AM)

Roberto Cidade (UNIÃO BRASIL): 2441 votos (10,67%)

João Luiz (Republicanos): 1665 votos (7,28%)

Adjuto Afonso (UNIÃO BRASIL): 1485 votos (6,49%)

Abdala Fraxe (Avante): 1335 votos (5,84%)

Cabo Maciel (PL): 1112 votos (4,86%)

Jorge Miguel o Parceirão (PSC): 995 votos (4,35%)

Delegado Marcelo Dias (PMB): 924 votos (4,04%)

Enfermeiro Sandro (MDB): 873 votos (3,82%)

Felipe Souza (PATRIOTAS): 867 votos (3,79%)

Dr George Lins (UNIÃO BRASIL): 847 votos (3,70%)

Brancos – 2,98%

Nulos – 3,20%

Esta reportagem foi produzida de modo automático, com o apoio de um sistema de inteligência artificial e dados fornecidos em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se houver novas informações relevantes, a reportagem pode ser atualizada.

Fonte: G1