Eleições 2020: 171 escolas estaduais são cedidas ao TRE e aulas serão remotas

Escolas passarão por desinfecção antes e depois do pleito

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai deixar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) 171 escolas para as Eleições 2020. A partir do dia 12 de novembro, data em que a pasta disponibiliza as unidades, os estudantes passarão a contar somente com o ensino remoto. As aulas presenciais retornarão após o pleito. Os pais devem ficar atentos aos comunicados das escolas.

Para atender a comunidade escolar e não suspender as aulas que foram retomadas em 10 de agosto e 30 de setembro, a Secretaria de Executiva Adjunta da Capital (Secap) da pasta montou um planejamento pedagógico para atender de maneira remota os estudantes. A expectativa é que as aulas presenciais sejam totalmente restabelecidas no dia 23 de novembro.

“Os nossos alunos estarão em aulas remotas, com os conteúdos do ´Aula em Casa´ e com os planos de ação desenvolvidos por cada escola. Todas as 171 escolas serão desinfetadas antes e depois das eleições, para garantir a saúde de todos os servidores e alunos e também das pessoas que vão trabalhar no pleito”, explica a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

Protocolos de Saúde – Para entregar as unidades de ensino ao TRE-AM, nos dias 12 e 13 de novembro, as escolas estaduais passarão por processo de desinfecção. Após o pleito, no dia 15, as unidades escolares passarão por novos processos de desinfecção, iniciando no dia 16 e seguindo até o dia 20.

Cerca de 30 escolas serão sanitizadas diariamente, o que vai permitir o retorno gradativo dos alunos e corpo docente às escolas já desinfetadas. A medida se dá para garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos.

Agentes de serviços gerais, gestores e secretários da Secretaria de Educação estarão trabalhando nos dois turnos do pleito, se houver.

Segundo turno – Em caso de segundo turno, os procedimentos de aula remota e desinfecção das escolas serão os mesmos, quando as unidades escolares ficarão à disposição do TRE-AM a partir do dia 26 de novembro e voltam ao normal no dia 7 de dezembro.

Fotos: Eduardo Cavalcante