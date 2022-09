“Ele quer”; Flamengo não se interessa e Cuellar ganha força para assinar com outro Gigante da Série A

A janela de transferências para registrar novos jogadores no futebol brasileiro se encerrou no último dia 15 de agosto. Mas, alguns jogadores que atuam fora do país seguem de olho em uma vaga em Clubes do Brasil para a temporada 2023. Quem já declarou a vontade de retornar ao país e disputar o Brasileirão foi o volante Cuellar, que já teve uma passagem pelo Flamengo nos últimos anos. Assim como o colombiano, alguns times também querem contar com o atleta a partir de janeiro.

É o caso de Corinthians, Botafogo e Grêmio. Vale lembrar que no início de 2022, os gaúchos chegaram a procurar os representantes do atleta e do Al-Hilal, Clube que detém os direitos do volante para tentar trazê-lo para o Rio Grande do Sul, no entanto, os árabes pediram muito alto e a negociação emperrou. Hoje, se quiser voltar ao país, o colombiano terá que se readequar a um salário dentro do que os times do nosso país podem arcar.

“Titular absoluto do Al-Hilal e o seu salário é alto, cerca de R$1,5 milhão de reais, no entanto, Cuéllar tomou a decisão de retornar ao Brasil e, hoje, Corinthians, Botafogo e Grêmio são os maiores interessados. Vale lembrar que, em março, o Grêmio sondou o jogador e o Al-Hilal pediu 4 milhões de dólares para liberar o atleta, fazendo com que o clube desistisse da sua contratação”, informou Nicola.

De acordo com a apuração da nossa equipe de reportagem, o colombiano, que chegou a fazer sucesso no Flamengo, está fora dos planos do técnico Dorival Júnior, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e também do presidente Rodolfo Landim. Com isso, se voltar ao país pentacampeão do mundo, o destino do volante não será na Gávea.

Fonte: Bolavip Brasil