Elan Alencar articula retomada das obras de ciclovias e ciclofaixas em Manaus

O vereador Elan Alencar (Pros) intercedeu junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), pela retomada das obras da construção e implementação de ciclovias e ciclofaixas na cidade, que irão beneficiar trechos como a avenida Senador Álvaro Maia (Boulevard), zona Centro-Sul, avenida Brasil até a Ponta Negra, zona Oeste, avenida governador José Lindoso (das Torres) e avenida Itaúba, zona Leste.

De acordo com o vereador, a implantação de novas ciclovias e ciclofaixas vai auxiliar a mobilidade urbana. “O projeto foi iniciado, porém não foi executado da maneira correta e hoje as obras estão paradas. Precisamos garantir que esses dispositivos importantes estejam a disposição da população”, disse Elan.

No projeto inicial, as avenidas Senador Álvaro Maia e Brasil até a Ponta Negra teriam com 24,7 quilômetros, entre ciclovia e ciclofaixa. Já na avenida das Torres, o percurso total é de 15,8 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia, considerando o caminho de ida e volta, além de outros quatro quilômetros de faixa recreativa. Enquanto a avenida Itaúba ganhará três quilômetros de ciclofaixa exclusiva para recreação.

Elan reforçou que as ciclovias se destacam porque funcionam de forma independente do fluxo de trânsito normal, trazendo mais segurança ao ciclista.

“Me reuni com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, que está disposto, assim como o prefeito David Almeida, a solucionar esses gargalos deixados pela última administração. Tenho certeza que muito em breve esse será mais um problema sanado em Manaus”, finalizou o vereador.