Eirunepé decreta situação de emergência por causa da cheia do rio Juruá

Prefeitura estima que quase 10 mil pessoas serão afetadas pela subida do Rio Juruá este ano no município

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, decretou nesta terça-feira, 23 de fevereiro, estado de emergência no município em função da cheia do rio do Rio Juruá. A prefeitura estima que 9,6 mil pessoas devem ser afetadas este ano, em pelo menos cinco bairros, além da zona Rural do município do interior do Amazonas.

Segundo a Defesa Civil o nível do Rio Juruá atingiu a cota de 16,46 metros no dia 22 de fevereiro, com previsão de atingir até 17,30 metros. “O decreto levou em consideração que a calha do Juruá se encontra em estado de alerta desde o último dia 3 de fevereiro e que as fortes chuvas dos últimos dias, vêm fazendo com que o rio atinja níveis que se ultrapassados provocarão inundação em várias ruas e casas do perímetro urbano e rural do município, colocando à população em risco”, explicou o prefeito.

De acordo com o levantamento da prefeitura, estima-se que 3.229 imóveis na área urbana serão atingidos pela inundação, com 9.687 pessoas afetadas e, na área rural 832 famílias.

Raylan Barroso disse que o município ne¬cessita de apoio complementar do Estado e da União, com recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros, dado esse evento natural, de evolução gradual, com a grande quantidade de famílias atingidas pelo transbordo do rio Juruá.

“Esta situação causa adversidades de ordem social e econômica que superam a capacidade orçamentária do município de realizar as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade”, concluiu o prefeito.