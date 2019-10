Eirunepé comemora 125 com inaugurações e programação cultural especial

No último fim de semana, o município de Eirunepé viveu uma programação especial em comemoração aos seus 125 anos. O prefeito Raylan Barroso ressaltou o sucesso das ações que incluíram atividades culturais e inaugurações.

“Desde o dia 28 de setembro, nossa cidade estava em festa e todos nossos eventos foram um sucesso, graças ao apoio da população. Entregamos obras e seguimos em obras. Eirunepé vai continuar avançando com muito trabalho”, ressaltou.

Na sexta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, padroeiro da cidade, os fiéis participaram da tradicional procissão seguida de missa. Um show da dupla sertaneja Bruno e Marrone fechou a programação.

Obras inauguradas – A Prefeitura de Eirunepé, entregou na quinta-feira (3) de outubro, o maior complexo esportivo do vale do Juruá, o complexo José Pereira de Mora. Localizado na rua Armando Mendes, no bairro de Fátima, o novo espaço esportivo possui quadra de vôlei, campo de futebol e pista de Motocross.

“Quero agradecer em primeiro ligar a Deus, e em segundo ao povo de Eirunepé pelo voto de confiança na nossa gestão, eu e o Sergiony reconhecemos a importância do esporte para a nossa população. A inauguração desse complexo esportivo e da pista de Motocross na cidade representa mais uma vitória para o povo, sobretudo os jovens, pois esse espaço, além de sediar grandes eventos como o de hoje e formar novos atletas, também é uma importante ferramenta de formação cidadã”, declarou.

O prefeito Raylan Barroso enumerou as obras em andamento no município, como as de asfaltamento, construção da rotatória na Avenida Getúlio Vargas e uma escola de 12 salas, pista de motocross dentre outras ações.

Na Saúde, o prefeito ressaltou as ações do Setembro Amarelo, entrega de 40 motores rabetas para os ACS e microscopistas, além da entrega de novos veículos que irão compor a frota municipal oriundos de emenda parlamentar federal.

Raylan adiantou ainda que, em parceria com o Governo do Estado, o município se prepara para implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no anexo do hospital local além da entrega na nova UBS.