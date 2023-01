Educadores do Amazonas participam de Jornada Pedagógica em preparação para o ano letivo de 2023

Com o tema “Reflexões sobre Currículo, Aprendizagem, Avaliação e Saberes”, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou, nesta terça-feira (24/01), a Jornada Pedagógica para o ano letivo de 2023. A atividade trata de um momento de reflexão, debate e tomada de decisões quanto às práticas pedagógicas a serem executadas no cotidiano escolar, durante o ano letivo.

O encontro, que segue até amanhã (25/01), é transmitido pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), e busca orientar o trabalho pedagógico de gestores, pedagogos e professores para o retorno às aulas.

No decorrer da atividade, a Secretaria trabalhará com palestras e outros materiais informativos com a participação de todas as escolas das Coordenadorias Distritais e Regionais de Educação (CDEs e CREs, respectivamente).

Para a gestora da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Arminda, Luciane de Castro, a Jornada Pedagógica é um norte que orienta todo o apoio pedagógico e corpo docente da unidade escolar.

“A atividade tem um cronograma, onde cada profissional tem o seu momento de planejar e debater as demandas, que deverão ser aplicadas durante o ano letivo. Assim, gestores, pedagogos e professores têm a possibilidade de dialogar sobre o papel de cada profissional diante das metas estabelecidas”, concluiu.

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)

Este ano, a Jornada Pedagógica tem como um dos principais objetivos, além da melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a elevação dos resultados alcançados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Durante a abertura, a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, falou sobre a importância de planejar as ações pedagógicas e definir metas educacionais para o ano letivo de 2023.

“Com o encontro, buscamos nos planejar para proporcionar uma educação de qualidade visando a formação integral dos estudantes, a melhoria no desempenho deles e, consequentemente, a otimização dos resultados nas avaliações do SAEB 2023”, disse.

Para a secretária executiva adjunta Pedagógica, Arlete Mendonça, a Jornada Pedagógica tem como prioridade melhorar o desempenho dos estudantes da rede estadual de ensino.

“Temos um grande desafio, que é fazer a integração de todos os servidores da educação para que os nossos resultados sejam ainda melhores que nos anos anteriores, prática essa que impacta diretamente o cotidiano e o aprendizado dos nossos alunos”, explicou a secretária Arlete.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Estado de Educação e Desporto