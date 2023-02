Educadores da rede estadual finalizam planejamento para o ano letivo 2023

Com a abertura do Ano Letivo 2023, nesta segunda-feira (06/02), educadores da rede estadual de ensino do Amazonas, encerram, esta semana, a Jornada Pedagógica, iniciada no dia 24/01. A atividade, voltada para docentes e gestores, tem como objetivo o planejamento, debates e tomadas de decisões quanto às práticas pedagógicas a serem executadas no cotidiano escolar.

Proposto para acontecer em cadeia, o pontapé inicial da Jornada Pedagógica 2023 foi realizado no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), na última semana de janeiro. Em seguida, cada escola seguiu com a sua programação interna.

“Com a Jornada Pedagógica, precisamos trazer a reflexão de que uma educação de qualidade tem como alicerce as relações interpessoais entre os professores e o corpo administrativo-pedagógico da escola. Aqui na escola, cultivamos isso”, destacou a gestora da Escola Estadual Nathália Uchôa, Maria Glaucimeire. Com 55 professores em seu corpo pedagógico, a escola localizada no bairro Japiim, zona sul, atende a mais de 650 alunos com qualidade e eficiência.

Novo Ensino Médio

Entre os principais desafios para o ano letivo de 2023, o Novo Ensino Médio (NEM) também esteve em pauta durante as discussões na Jornada Pedagógica. Com mais de 1 mil alunos matriculados para essa modalidade, a Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada na Betânia, zona sul, se preparou para receber os alunos. De acordo com o gestor Altamiro Castro, os trabalhos de preparação para o NEM também aconteceram no ano passado.

“Em 2022, aprendemos muito com a experiência da 1ª série no NEM. É novo, desperta dúvidas e nosso trabalho foi de estudar. Paramos em vários momentos para ler a legislação, para participar dos encontros formativos disponibilizados pela Secretaria de Educação e estamos em melhores condições para dar seguimento nesse processo”, afirmou o gestor.

SAEB

Em 2023, alunos de todo país realizarão as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Amazonas mostrou avanço nos últimos resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2022. Após subir quatro posições em comparação com a avaliação anterior, feita em 2019, o estado se tornou o 8º melhor no ranking dos melhores Ideb do Brasil.

Segundo o gerente de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho Educacional da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Eriberto Façanha, o objetivo é manter essa crescente.

“Fomos muito bem nos últimos resultados divulgados, porém, temos certeza que ainda não chegamos em todo o nosso potencial. O meu trabalho é o de servir como ponte entre a Secretaria e os nossos profissionais da educação, estreitando a comunicação, para que sempre possamos definir as nossas estratégias e ações da melhor maneira possível. Nosso objetivo é um só: elevar o nível do ensino amazonense”, finalizou.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/ Secretaria de Estado de Educação e Desporto