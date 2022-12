Educadora da rede estadual é selecionada para participar de formação nos EUA

A professora de Língua Inglesa, Sílvia Gabriella Carvalho, da Escola Estadual Professor Ruy Alencar, zona norte de Manaus, foi contemplada com um intercâmbio de seis meses no Estados Unidos, por meio do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI), na edição de 2023.

Esta é a primeira vez que um educador do Amazonas é contemplado com o curso, e o resultado da seleção, que durou oito meses, foi alcançado por meio do projeto “Be Smart Online”, idealizado pela professora Silvia, que visa promover saúde mental e conscientização sobre o cyberbullying no Ensino Médio.

A professora Sílvia Carvalho destaca a importância da conquista e descreve como é representar o estado do Amazonas internacionalmente.

“É muito gratificante. Foi um dos desafios mais interessantes que eu já passei, desde que eu iniciei nesse ramo da educação, há dez anos atrás, e eu estou muito feliz com o resultado. A importância dessa aprovação é colossal porque o nome da escola Professor Ruy Alencar vai estar sendo representado fora do país, o Amazonas vai estar sendo representado por uma professora do estado”, comemora.

A viagem está prevista para agosto de 2023, e a coordenadora estadual do DAI, professora Bruna Araújo, descreve os planos para depois que Sílvia retornar do exterior.

“A expectativa é que, quando a Silvia voltar do programa, a gente faça um plano de ação para que a gente visite as escolas na capital e no interior e que a Silvia possa compartilhar os resultados do aprendizado dela e colocar em prática os objetivos em relação aos projetos educacionais que foram apresentados ao longo do programa. Vai ter todo o monitoramento do governo americano e o nosso”, afirma.

FOTO: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM