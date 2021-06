EDUCAÇÃO MUNICIPAL – BUSCA ATIVA ESCOLAR CHEGA AO CONJUNTO RIO URUAPIARA

A Secretaria Municipal de Educação do município de Humaitá, deu início as primeiras atividades de 2021 relativas ao projeto de Busca Ativa Escolar.

O trabalho é feito com apoio do prefeito Dedei Lobo, e tem como objetivo mobilizar e resgatar alunos que estão fora da escola para que estes retornem às salas de aulas. O Busca Ativa age no combate à evasão e o abandono escolar.

A Secretária Municipal de Educação Dona Arnaldina Chagas, já mobilizou sua equipe da SEMED para realizarem está busca no Residencial Rio Madeira, e hoje, já estão no Conjunto Habitacional Rio Uruapíara, visitando de casa em casa em busca de crianças que esteja fora da escola. É importante acrescentar que, este projeto aderido pelo município denominado Busca Ativa Escolar é uma solução tecnológica e uma metodologia inovadora por meio da qual o UNICEF, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) apoiam os municípios na identificação das crianças e dos adolescentes que estão fora da escola, ajudando-os a voltar às salas de aula, permanecer e aprender.

Loading...

O UNICEF e seus parceiros aproveitam os avanços tecnológicos para conectar os gestores de diferentes setores públicos (Educação, Saúde, Assistência Social, entre outros), que são encorajados a criar equipes intersetoriais para analisar as causas da exclusão, encontrar soluções para superar cada uma dessas barreiras e, por fim, reintegrar essa criança ou esse adolescente à escola, garantindo a permanência e a aprendizagem.

A Busca Ativa Escolar permite que as pessoas enviem informações sobre crianças e adolescentes fora da escola pela internet, por meio de aplicativo ou por SMS. Uma equipe intersetorial local toma as medidas necessárias para a matrícula, permanência e aprendizagem.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, foi desenvolvido o guia Busca Ativa Escolar em Crises e Emergências, para apoiar governos estaduais e municipais na garantia do direito à educação de cada criança e cada adolescente em situações de calamidade pública e emergências, tais como pandemias – a exemplo da causada pela Covid-19, desastres naturais e outras.